Milan-Napoli, Romagnoli capitano. Kessié non designato come vice | News

Tra pochi minuti andrà in scena il posticipo della 18^ giornata del campionato di Serie A che vedrà scendere sul prato di San Siro Milan e Napoli. Tra le fila dei rossoneri, Alessio Romagnoli sarà il capitano della squadra, mentre il vice sarà Zlatan Ibrahimovic e non Franck Kessié. Nelle scorse settimane, l'ivoriano era sempre stato designato come vice, questa sera no. Un chiaro messaggio di addio al Milan del centrocampista?