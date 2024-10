Milan-Napoli: numeri, statistiche e dove vederla. Ecco ciò che devi sapere

"Il Napoli è fortissimo, la classifica lo dimostra: è in un buon momento e arriva a San Siro con motivazione", l'introduzione al match di Mister Fonseca. "Siamo forti anche noi, e in crescita sia nella fase difensiva che in quella di possesso: possiamo lottare per il titolo. Il gruppo si è allenato bene e ho fiducia in tutti. Mi aspetto una partita equilibrata, dovremo essere squadra".

QUI NAPOLI — I partenopei arrivano a San Siro con una certezza: la vetta della classifica a prescindere dal risultato finale. Sono infatti quattro i punti di vantaggio sull'Inter, conseguenza di un ottimo inizio di stagione della rinnovata squadra guidata da Antonio Conte. Dopo il passo falso all'esordio a Verona sono infatti arrivate sette vittorie e un pareggio, ottenuto nell'unico scontro diretto finora disputato (a Torino contro la Juventus). Contro il Milan per gli azzurri inizia un ciclo di partite importanti, e la squadra è pressoché al completo al di là dell'incertezza legata al recupero di Lobotka - che contendenderebbe a Gilmour una maglia da titolare - e la sicura indisponibilità di Spinazzola. Per il resto sarà un 4-3-3 che poggerà sui punti fermi di questi primi due mesi stagionali, da capitan Di Lorenzo (in gol contro il Lecce) allo scozzese McTominay in mediana e al solito Kvaratskhelia. In avanti ballottaggio tra Lukaku e Simeone.

Antonio Conte non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia; dopo Napoli-Lecce è intervenuto così Buongiorno: "Abbiamo poco tempo e dobbiamo cercare di recuperare il più presto possibile le energie mentali e fisiche necessarie per cercare di vincere". Meret ha aggiunto: "Forse il Milan ha avuto qualche giorno di riposo in più ma non vuol dire niente, daremo sempre il 100% in campo".

I NUMERI PRE-PARTITA DI MILAN-NAPOLI —

153ª sfida in Serie A tra Milan e Napoli, con i precedenti che parlano di 58 vittorie rossonere a 45, 49 i pareggi. Nelle ultime sette sfide di campionato tre successi per parte con un solo pareggio.

La squadra di Fonseca ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato: nel periodo solo il Napoli ha una media punti superiore a quella dei rossoneri (2.67 a 2.4). Il Milan, inoltre, viene da tre vittorie casalinghe consecutive in Serie A con altrettanti clean sheet: è la striscia più lunga dal periodo tra marzo e maggio 2014.

È la decima volta nella storia che le due squadre si affrontano alla 10ª giornata. Nei due incroci più recenti - ottobre 2009 e ottobre 2023 - sono arrivati due pareggi, entrambi per 2-2. A San Siro si affrontano una delle squadre più prolifiche nei primi tempi (il Milan con 10 gol è terzo) e quella che ha segnato di più nel corso dei secondi 45' di gioco, il Napoli a quota 11.

Milan-Napoli è la sfida tra gli unici due giocatori capaci di segnare almeno 25 gol e servire più di 20 assist nelle ultime tre stagioni di Serie A, ovvero Rafael Leão (32+26) e Khvicha Kvaratskhelia (29+23). Il portoghese (172) e il georgiano (188) sono anche i due che nel periodo hanno completato il maggior numero di dribbling nel nostro campionato. Leão, inoltre, è stato coinvolto in quattro reti nelle ultime cinque gare giocate contro i partenopei tra tutte le competizioni.

DOVE GUARDARE MILAN-NAPOLI — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN, in diretta gratuita (maggiori informazioni qui): è la prima sfida di Serie A dal 1996 che sarà disponibile in chiaro per tutti nel nostro paese. Per guardare Milan-Napoli in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App - dove sarà disponibile la differita integrale nei prossimi giorni - oltre ai Social ufficiali e al canale WhatsApp.

QUI SERIE A — Sarà Andrea Colombo, giovane arbitro comasco, il direttore di gara a San Siro: 34 presenze in Serie A per il classe 1990, due precedenti con i rossoneri con l'ultimo che risale al Derby dello scorso aprile. Colombo sarà assistito dai guardalinee Berti e Vecchi e dal quarto ufficiale Sozza; al VAR ci sarà Marini, con La Penna come AVAR.

La 10ª giornata di Serie A è l'unica, in questa stagione, a svolgersi come turno infrasettimanale. Programma aperto oggi - martedì 29 - da tre anticipi: oltre a Milan-Napoli alle 20.45, alle 18.30 sarà il turno di Lecce-Hellas Verona e Cagliari-Bologna. Mercoledì 30 si giocheranno due sfide alle 18.30, Venezia-Udinese ed Empoli-Inter, e due alle 20.45, Atalanta-Monza e Juventus-Parma. Genoa-Fiorentina, alle 18.30, aprirà il calendario di un giovedì 31 che proporrà anche Roma-Torino e Como-Lazio, entrambe alle 20.45.

Questa è la classifica: Napoli 22; Inter 18; Juventus 17; Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 16; Milan* e Torino 14; Empoli 11; Roma 10; Bologna*, Como, Cagliari ed Hellas Verona 9; Monza e Parma 8; Genoa 6; Venezia e Lecce 5. (* = Bologna e Milan una partita in meno)