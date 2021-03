Milan-Napoli 0-1: fuori Leao per una fitta al flessore | Serie A News

Milan-Napoli 0-1: Leao fuori per infortunio

Non c’è pace per Stefano Pioli, tecnico rossonero. In giornata aveva perso Simon Kjær, non al meglio e dunque soltanto in panchina per questo Milan-Napoli. Continua la lunga serie di infortuni in casa del Milan. Nel finale della gara di ‘San Siro‘, poi, Rafael Leao chiede ed ottiene il cambio per un problema muscolare (una fitta al flessore). Al suo posto, Jens Petter Hauge. Segui QUI il live testuale del match tra Milan e Napoli >>>