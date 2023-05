Milan-Lazio, Pioli: “Leao? Non dovrebbe essere nulla di particolare”

Sulla partita : "Abbiamo giocato bene. L'abbiamo controllata bene, gestita bene. Potevamo fare meglio nel secondo tempo e segnare anche qualche gol in più. Ma era la prima volta che giocavamo con un caldo così. Le energie alla fine erano quelle che erano. Vittoria importante: in campionato siamo dietro e non vogliamo finire in questa posizione di classifica. Avanti, ora pensiamo alla Champions".

Sul momento del suo Milan: "Non siamo stati contenti degli ultimi risultati. Avevamo fatto sei risultati positivi prima di oggi, ma non dovevano essere due vittorie e quattro pareggi. Dovevano essere quattro vittorie e al massimo due pareggi. La squadra sta bene. Affronteremo la partita con grande convinzione, determinazione ed energia. Vogliamo fare un ulteriore passo: abbiamo fatto un percorso incredibile in Champions. In pochi ci davano favoriti contro Tottenham e il Napoli, in pochi ci danno favoriti contro l'Inter. Toccherà a noi dimostrare che ce la possiamo fare". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>