Milan-Lazio, i numeri della sfida di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Ecco i numeri della sfida tra Milan e Lazio, sfida terminata 2-0 grazie alle reti di Ismael Bennacer e Theo Hernandez, secondo 'acmilan.com'

(fonte: acmilan.com) È un grande vittoria. In uno scontro diretto fondamentale. In un weekend molto importante nella lotta alla qualificazione Champions League. Il Milan si riaccende battendo 2-0 la Lazio a San Siro grazie ai gol nel primo tempo di Bennacer e Hernández. Tre punti e un bel passo in avanti a poche miglia dal termine. Leggiamo i numeri prodotti dalla nostra 33ª giornata di Serie A:

1- Il Milan è rimasto imbattuto per sette gare consecutive (3V, 4N) in una singola stagione di Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (16).

2- I rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette giornate di campionato. Tanti clean sheet quanti quelli ottenuti nelle diciotto partite precedenti.

3- Da quando è arrivato al Milan (2019/20), Hernández è, con Gosens, il difensore che è stato coinvolto in più gol in Serie A (39: 22 reti e 17 assist). Theo è anche il difensore che ha realizzato più gol in seguito a una progressione palla al piede (7).

4- Secondo gol in questo campionato per Bennacer e quinto in Serie A; due di questi sono stati fatti in seguito a un assist di Giroud. Ismaël ha segnato in un match interno di campionato per la prima volta da luglio 2020 (contro il Bologna, primo gol in assoluto nella massima serie).

5- Olivier Giroud è il giocatore più anziano ad aver servito almeno cinque assist in questo campionato (cinque passaggi vincenti per il francese).

6- Mike Maignan è l'unico portiere ad aver effettuato due assist nelle ultime due stagioni di Serie A (il primo a febbraio 2022 per Leão).

7- Tra i maggiori cinque campionati europei, la Serie A è quello che conta più assist dei portieri (cinque: Drągowski, Tătărușanu , Maignan, Carnesecchi e Di Gregorio).