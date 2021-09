Milan-Lazio, Florenzi: “Gruppo carico e positivo. Sarà una bella partita”

Alessandro Florenzi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Alessandro Florenzi , giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. La gara è valida per la 3^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni.

Su come ha ritrovato il gruppo: "Come l'avevo lasciato: positivo, carico e voglioso di fare bene. Abbiamo 7 partite importanti e serviranno tutti. Il mister lo ha specificato. Dobbiamo entrare in campo e cercare di dare il massimo. Poi ci sono altri compagni che cercheranno di fare lo stesso".