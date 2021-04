Milan, la Lazio è la vittima preferita di Franck Kessié | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. La Lazio è la vittima preferita di Frenck Kessié: il 'presidente' del Milan ha segnato tre gol ai biancocelesti

Dando un'occhiata ai dati e alle statistiche di Lazio-Milan, big match di questa sera che avrà inizio alle 20.45 allo 'Stadio Olimpico', i biancocelesti sono la vittima preferita di Franck Kessié. L'ex calciatore dell'Atalanta, infatti, ha segnato tre reti contro i laziali, due dei quali sono i suoi primi gol in assoluto in Serie A. L'ultima realizzazione di Kessié contro la Lazio risale al 13 aprile del 2019, quando con un calcio di rigore consentì al Milan di vincere per 1-0. Riuscirà l'ivoriano a far male, ancora una volta, la squadra allenata da Simone Inzaghi? Intanto Lazio e Milan scenderanno così in campo: le formazioni ufficiali.