Milan-Juventus, la probabile formazione dei bianconeri | Serie A News

Domani sera la Juventus sarà ospite dal Milan a 'San Siro': ecco quali potrebbero essere le scelte di formazione di Allegri

Domani sera Milan e Juventus si sfideranno allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. Il fischio d'inizio è in programma alle 20.45 e la partita sarà valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A . Se vi abbiamo già riportato quali potrebbero essere le scelte di Pioli , questa volta è il turno di scoprire la probabile formazione della Juventus.

Secondo 'Sky Sport', non dovrebbero esserci particolari novità rispetto alla Juventus vista nelle ultime uscite. Il modulo, infatti, dovrebbe essere il 4-4-2 con Szczzesny tra i pali. Difesa a quattro che probabilmente sarà composta da De Sciglio, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro, con Bonucci che non è stato convocato per il match contro la sua ex squadra. A centrocampo dovrebbe vedersi a destra Cuadrado con Mckennie sul fronte opposto, mentre in mezzo agiranno Rabiot e Locatelli. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Dybala-Morata.