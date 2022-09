Milan-Inter, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Domani sera, alle ore 18.00, il Milan affronterà l'Inter allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. La gara sarà valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A e sarà un Derby che, sulla carta, promette tanto spettacolo. I rossoneri arrivano all'appuntamento reduci da un deludente pareggio esterno contro il Sassuolo, mentre i nerazzurri sono galvanizzati dal trionfo casalingo contro la Cremonese. Ecco, dunque, come potrebbe schierare in campo i suoi ragazzi Stefano Pioli per provare a conquistare tre punti che sarebbero pesantissimi.