Milan-Inter, Marotta: “Derby partita dal sapore particolare. Sul nuovo stadio…”

Beppe Marotta , dirigente nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima del derby Milan-Inter , valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022 . Queste le sue dichiarazioni.

Sull'Inter che non vince gli scontri diretti: "Determinazione e personalità ci sono. C'è anche un avversario di tutto rispetto, quest'anno sta toccando il massimo della forma. E' una avversario ostico da affrontare, il derby è una partita dal sapore particolare.

Sul tema dei rinnovi: "Abbiamo gratificato questi due giocatori, Lautaro e Barella, che sono arrivati in punta di piedi. Abbiamo dato un riconoscimento economico. La parentesi dei rinnovi non deve condizionarci. Dobbiamo restare concentrati in campionato e Champions e affrontare queste dinamiche con pià tranquillità anche perché abbiamo a che fare con dei professionisti".