Milan-Inter, Maldini: “Sensazioni fantastiche. Ibrahimovic è tesissimo”

Paolo Maldini/Frederic Massara , direttore tecnico/sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima del derby Milan-Inter , valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022 . Queste le sue dichiarazioni

Se ha visto gli occhi diversi nei calciatori: "La preparazione di queste partite per una allenatore e un dirigente è facile. Siamo tutti concentrati, le motivazioni vengono veramente da sole. L'attenzione troppo forte può magari anche bloccarti, siamo una squadra giovane. Stiamo facendo tutte esperienze come quelle che stiamo facendo anche in Champions League".