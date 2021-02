Milan-Inter, i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Milan-Inter, i precedenti in Serie A

Manca poco al fischio d’inizio del derby Milan-Inter, valido per la 23^ giornata di Serie A. I rossoneri, in caso di vittoria, riconquisterebbero il primato perso una settimana fa. I nerazzurri, invece, allungherebbero il proprio vantaggio a 4 punti. Questo sarà il 174° Derby di Milano nel massimo campionato: Milan in svantaggio visti i 52 successi contro i 66 dei cugini (tra cui quattro nelle ultime cinque sfide); completano 55 pareggi. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati: ecco due novità >>>