Milan-Inter, i precedenti tra le due squadre | Serie A News

Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Milan-Inter, derby in programma questa sera a San Siro. Una di queste riguarda i precedenti: "175º Derby tra Milan e Inter in Serie A. Avanti nel bilancio i nerazzurri per 67 successi a 52, 55 pareggi completano il quadro". Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>