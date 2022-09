Milan-Inter, Calhanoglu nega il saluto a Theo Hernandez prima del match (VIDEO)

Curioso quanto successo poco prima del fischio d'inizio di Milan-Inter. Nel momento dell'ingresso in campo delle due squadre, Hakan Calhanoglu, come testimonia il video che riportiamo di seguito, ha negato il saluto al suo ex compagno di squadra Theo Hernandez. Un episodio che non è passato inosservato a chi era presente a 'San Siro', segno di come tra i due ci sia astio dopo l'addio ai rossoneri da parte del centrocampista turco. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>