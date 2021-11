Milan-Inter 1-1, Pioli: “Scudetto? Dobbiamo crederci. Sul ruolo di Diaz…”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022

Renato Panno

"L'obiettivo è cercare di lottare per vincere. Ci saranno almeno quattro squadre che lotteranno per lo scudetto, ma noi dobbiamo crederci. La mentalità deve essere questa".

Cosa si porta a casa da questa partita? "Mi porto un grande spirito dei miei giocatori. Abbiamo anche subìto, ma non abbiamo mai avuto paura. Abbiamo cercato sempre i duelli, non abbiamo smesso di giocare con intensità".

Sulla posizione di Brahim Diaz: "Non volevamo dare tanti riferimenti ai tre difensori dell'Inter. Rade più sul centro sinistra, Brahim sul centro destra. Dovevamo provare qualche imbucata in più o qualche palla per Zlatan. Quando ho visto che Brahim è calato e Bastoni iniziava a spingere tanto ho preferito inserire Saelemaekers".

Sugli errori in uscita: "Qualche pallone lo dobbiamo gestire meglio. Avevamo iniziato bene la partita, poi è arrivato il primo rigore".

Sui cambi: "Ho la possibilità di avere tanti titolari, come quelli che sono entrati nel secondo che sono subentrati molto bene".

Sulla coreografia dei tifosi: "Voglio fare i complimenti per la coreografia. Non sono stupito perchè ormai li conosco, ma in una partita così ricordarsi di quelle persone che hanno fatto un lavoro incredibile nell'ultimo periodo è stato davvero bellissimo".