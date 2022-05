Milan, Gazidis: “Possiamo migliorare, ma ora godiamoci il momento”

Ivan Gazidis dirigente rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ giornata della Serie A 2021-2022

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco le sue dichiarazioni: "E' incredibile per questo club essere ai vertici. Questi tifosi sono stati speciali perchè ci hanno spinto passo dopo passo. I giocatori hanno un carattere, una forza incredibile. Vincere lo scudetto è un grande motivo orgoglio soprattutto per come l'abbiamo fatto. Crediamo che il prossimo anno possiamo migliorare ulteriormente, ma ora godiamoci il momento. Questo è un lavoro di squadra, dentro e fuori dal campo. Con questa voglia e con questo supporto tutto è possibile. I nostri tifosi meritano questa sera perchè hanno vissuto tanti anni difficili e dunque adesso è un grande momento di orgoglio. Quando ho incominciato a crederci? Dall'inizio, perchè con questa volontà noi sapevamo che avevamo qualcosa di speciale. Non posso dirlo nella maniera giusta, ma c'è una forza e unità in questo club incredibile. Siamo orgogliosi di questi ragazzi e di questi tifosi".