Milan-Fiorentina, Pioli: “Raiola? Ibra è sensibile e ha il cuore grande”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla perdita di Raiola per Ibrahimovic: "Sono situazioni delicate, personali. Zlatan è un ragazzo molto sensibile e con il cuore grande. Sta vivendo momenti particolari". Ecco come e dove vedere Milan-Fiorentina in tv o in diretta streaming >>>