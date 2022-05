Milan-Fiorentina, Barone: “Futuro Italiano? Ha un contratto con noi”

Joe Barone, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022

Joe Barone, dirigente viola, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022 che si disputerà alle ore 15:00 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni: "Italiano? Ho detto sempre che Vincenzo ha un contratto e un'opzione con noi e abbiamo un bellissimo rapporto con lui. Siamo usciti e siamo andati a Viareggio a passeggiare a parlare di calcio e non solo. Ci piace il mare". Ecco come e dove vedere Milan-Fiorentina in tv o in diretta streaming >>>