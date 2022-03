Milan, entusiasmo post Napoli: già venduti 36mila biglietti | Serie A News

Cresce l'entusiasmo intorno al Milan dopo la vittoria contro il Napoli: per la partita contro l'Empoli sono stati venduti già 36mila biglietti

Cavalca l'onda dell'entusiasmo tutto l'ambiente Milan dopo la grande vittoria di domenica contro il Napoli. Sabato sera, alle 20.45, la squadra di Stefano Pioli affronterà l'Empoli. Per questa occasione, sono stati già venduti numerosi biglietti. Come riporta 'gazzetta.it', questa mattina si contavano già ben 36mila tagliandi venduti. Numeri incredibili nonostante si tratti di una partita contro una squadra modesta. Il Milan avrà bisogno dell'appoggio del suo pubblico 'in casa' che, come lo scorso anno, fa più fatica a conquistare punti rispetto a quanto accade, invece, quando gioca in trasferta. Sono 27, infatti, i punti conquistati a 'San Siro' a fronte dei 33 guadagnati lontano da Milano. Si va dunque verso il 'tutto esaurito', riportato tra virgolette in quanto, come ben si sa, è possibile riempire il 75% della capienza per la normativa Covid. C'è tutto, dunque, per affrontare al massimo una partita molto insidiosa, in quanto contro le 'piccole' il Milan ha fatto fatica durante questa stagione. Adesso è il momento di cambiare tendenza. Milan, le top news di oggi: addio Kessié. Un talento lancia un indizio.