Milan-Empoli, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Le curiosità di 'acmilan.com' in merito Milan-Empoli, match valido per il 29° turno del campionato di Serie A

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) L'aprile determinante del Milan propone il primo appuntamento casalingo: a San Siro arriva l'Empoli di Zanetti, squadra insidiosa che già nel match d'andata ha messo in difficoltà i rossoneri fino ai minuti di recupero. Una partita da vincere, per dare continuità alla serata di Napoli e avvicinarsi nel migliore dei modi all'appuntamento di Champions, contro la stessa squadra di Spalletti. Ecco alcune curiosità e statistiche legate all'incrocio contro i toscani:

CORSI E RICORSI STORICI

Milan ed Empoli si affrontano, per la seconda stagione consecutiva, in occasione della 29ª giornata di Serie A. Un turno di campionato in cui questa sfida si è già verificata per due volte, entrambe vinte dai rossoneri per 1-0 (gol di Pirlo nel 2004, Kalulu nel 2022). Un solo precedente tra le due squadre di venerdì (3-0 per i rossoneri il 22 febbraio 2019) mentre sono ben due quelli relativi al fine settimana pasquale (ma di Sabato) con un successo per parte dallo stesso identico punteggio, 1-0 (Di Natale per i toscani nel 2003, il sopracitato 1-0 di Pirlo nel 2004).

VENERDÌ FAVOREVOLE

In ben 21 partite giocate di venerdì, in Serie A, su 23 il Milan è rimasto imbattuto: le due sconfitte rappresentano la percentuale più bassa della storia del campionato tra le squadre che hanno disputato almeno tre incontri in questo giorno della settimana. Lo stesso non si può dire dei toscani, sconfitti in sei occasioni su otto di venerdì, incluso il precedente più recente (lo scorso 17 marzo contro l'Atalanta).

SAN SIRO VUOL DIRE GOL

Il Milan è andato a segno in tutte e 13 le partite casalinghe giocate in questo campionato: l'ultima sfida a secco di reti è lo 0-0 contro il Bologna dell'aprile 2022. È dal 2008/09 che i rossoneri non vanno a segno nelle prime 14 partite interne di campionato, stagione che vide il Milan chiudere in tal senso con un perfetto 19/19. Con il 4-0 di Napoli, tra l'altro, la squadra di Pioli è salita a 48 gol in campionato (secondo miglior attacco della competizione) di cui ben 16 nel corso della prima mezzora di gioco: nessuno, in questa Serie A, ha fatto meglio.

FATTORE EX

Due elementi importanti del centrocampo del Milan, Ismaël Bennacer e Rade Krunić, hanno fatto il loro esordio in Serie A con la maglia dell'Empoli: per l'algerino 37 partite nel 2018/19, per il bosniaco 80 presenze con 8 gol. Un ex rossonero tra le fila dell'Empoli, Mattia Destro: l'attaccante ha collezionato 15 presenze e 3 gol nella Serie A 2014/15, e da avversario è andato a segno cinque volte (l'ultima ad aprile 2021) contro il Milan.

SFIDA DI CORSA

Milan-Empoli vedrà protagonisti i tre giocatori che, nella Serie A in corso, hanno percorso più metri in avanti con movimenti palla al piede: Fabiano Parisi, Theo Hernández e Rafael Leão. Il terzino toscano è il difensore che vanta più dribbling riusciti in questo campionato, statistica che è guidata da Leão. Rafa, in gol all'andata e reduce dalla doppietta del Maradona, potrebbe andare a segno in due partite consecutive di campionato - nello stesso anno solare - per la prima volta dal settembre 2021 ed è a una rete dall'eguagliare le 11 marcature della scorsa stagione, record personale. Milan-Empoli, la rivelazione su Brahim e Leao >>>