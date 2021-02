Milan-Crotone, il report dei calabresi di oggi | Serie A News

Prosegue la preparazione della squadra di Giovanni Stroppa in vista della gara contro il Milan in programma domenica alle ore 15.00 a San Siro. Di seguito il report della squadra calabrese direttamente dal sito del Crotone Calcio.

“Prosegue con grande intensità la preparazione degli squali in vista della gara di domenica in casa del Milan (ore 15).

Mister Stroppa quest’oggi ha optato per un’unica seduta prolungata al mattino, annullando il doppio in programma.

I rossoblù si sono ritrovati al centro sportivo e, dopo l’appuntamento in sala video e la forza in palestra, sono scesi sui campi dell’Antico Borgo: nel menu odierno attivazione, postazioni tecniche, possesso ed esercitazioni tattiche. A chiudere la seconda seduta settimanale, lavoro aerobico. Per domani è previsto un altro allenamento mattutino, sempre al centro sportivo”.

