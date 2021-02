Milan-Crotone 4-0: Calabria ammonito salterà lo Spezia

Al minuto 85′ del match contro il Crotone, il terzino del Milan Davide Calabria è stato ammonito per una trattenuta ai danni di Riviere. Essendo diffidato, il classe 1996 salterà per squalifica la gara contro lo Spezia, ma sarà disponibile per il derby del 21 febbraio contro l’Inter.

