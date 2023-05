Milan-Cremonese, Benassi: “Se la prendiamo sui singoli non c’è partita”

Marco Benassi, giocatore lombardo, ha parlato ai microfoni di 'Dazn' nel pre partita di Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: “Dobbiamo fare una partita da squadra, perché se la prendiamo sui singoli non c’è partita. Dobbiamo essere bravi a non concedere troppi uno contro uno, essere bravi e attenti in difesa e poi colpire quando ci sarà l’occasione”. Ecco come e dove vedere Milan-Cremonese in tv o in diretta streaming >>>