Milan-Cremonese, Ballardini: “Anche noi dobbiamo gestire tante partite”

Davide Ballardini, allenatore lombardo, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' nel pre partita di Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Dessers non è disponibile, anche noi dobbiamo gestire le tante partite ravvicinate. Ha un fastidio tendineo che si porta dietro da un po’ di tempo e quindi non è disponibile”. Ecco come e dove vedere Milan-Cremonese in tv o in diretta streaming >>>