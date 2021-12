Milan, con il Genoa l’unico gol di Kalulu in Serie A: stasera sarà titolare

Genoa-Milan evoca ricordi dolci per Pierre Kalulu: il francese ha segnato il suo unico gol in Serie A proprio a 'Marassi' contro i rossoblù

Contro il Genoa per ritrovare una vittoria che manca ormai da tre partite. Un pareggio e due sconfitte è un mulino troppo brutto per un Milan che vuole puntare in alto. Stefano Pioli, questa sera, schiererà Pierre Kalulu sulla destra. Curiosità: l'unico gol finora realizzato dal francese in Serie A è arrivato nella gara d'andata della scorsa stagione contro i rossoblù. Anche la prima rete in Serie A di Rade Krunić (ottobre 2015) e Sandro Tonali (ottobre 2019) è arrivata contro il Genoa. Intanto Zlatan Ibrahimovic si racconta in questa bellissima intervista.