Milan-Cagliari, Semplici: “Proveremo a mettere in difficoltà il Milan”

Leonardo Semplici, allenatore rossoblu, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni

Come bisogna difendersi contro il Milan: "Credo he il Milan abbia nella proprio qualità diverse probabilità per metterci in difficoltà. Noi dobbiamo difenderci da squadra, dovremo dare la massima attenzione. Sappiamo che troveremo difficoltà, dovremo fare un partita di grande coraggio e provare ad ottenere un risultato positivo".