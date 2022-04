Milan-Bologna, la probabile formazione dei rossoblù | Serie A News

Domani sera il Bologna affronterà allo Stadio 'San Siro' il Milan di Pioli: ecco come potrebbero scendere in campo i rossoblù

Domani sera, alle 20.45, il Bologna sarà ospite del Milan allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. Sarà la gara che chiuderà il programma della 31^ giornata di Serie A, con i rossoblù che dovranno fare a meno, per ovvi motivi, di Sinisa Mihajlovic. Sederà in panchina il suo vice Emilio De Leo, con i felsinei che vorranno conquistare tre punti per avvicinarsi sempre di più alla matematica salvezza. Dovranno fare i conti con un Milan che, dal canto suo, dovrà vincere se vuole continuare ad occupare il primo posto in classifica. Ecco, dunque, come potrebbe scendere sul prato del Meazza il Bologna.