Milan-Bologna, Mihajlovic: ”Squadre così forti è meglio incontrarle ora”

Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblù, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni. ''Penso sempre che squadre così forti è meglio incontrarle quando non sono ancora rodate. Come ho detto settimana scorsa, speriamo che non vinca il migliore. Però speriamo che vada come nei sogni dei ragazzini''