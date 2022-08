Milan-Bologna, Mihajlovic: ”Se sbagli contro il Milan poi ti punisce”

Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblu, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023

Kenneth Malandrin

Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblù, ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni.

Su cosa è mancato al Bologna: ''Abbiamo fatto una buona gara, alla fine abbiamo preso due gol su due errori nostri. Si sa che quando sbagli contro queste squadre poi ti puniscono. Abbiamo attaccato poco la profondità con gli attaccanti, ci siamo resi poco pericolosi''

Sulle prospettive di Barrow: ''Ha le qualità ma non riesce ad esprimersi. I primi 6 mesi ha fatto molto bene, poi non è riuscito ad esprimere il suo massimo. E' sensibile, probabilmente anch'io sbaglio qualcosa''

Su quale dei due gol lo abbia fato più alterare: ''Tutte e due. Fino al gol subito non avevano creato nulla. Secondo me sul gol Leao non voleva tirare là, voleva tirare sul palo lungo e invece colpendo col tallone ha tirato sul primo palo. Quando perdi certi palloni contro certi attaccanti sai che puoi prendere gol.''

Sul legame con Ibrahimovic: ''Zlatan è un fratello minore. Walter Zenga è un fratello maggiore anche se per come sto ora non si direbbe (ride, ndr). All'inizio della carriera abbiamo avuto delle discussioni tra teste calde, ma ora siamo amici''.

Sulla storia della telefonata per farlo venire a Bologna: ''Lui diceva che avrebbe fatto tutto per me, quindi io ho colto la palla al balzo e gli ho chiesto di venire a Bologna che ci saremmo divertiti; poi ovviamente lui ha scelto il Milan, come è giusto che sia''.

