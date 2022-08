Milan-Bologna 2-0, De Ketelaere è MVP della partita | Serie A News

"Dopo i due spezzoni di gara con Udinese e Atalanta, è arrivato l'esordio dal primo minuto per Charles De Ketelaere in maglia rossonera. Il belga ha sfruttato appieno l'occasione concessa da mister Stefano Pioli e ha confezionato il suo primo assist con il Milan, servendo Rafael Leão per il gol che ha sbloccato e indirizzato la gara.