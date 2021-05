Milan-Benevento, Vigorito: “A volte i Davide battono i Golia”

Vigorito, presidente giallorosso, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima del match Milan-Benevento, 34^ giornata di Serie A

Il presidente giallorosso Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima del match Milan-Benevento. La gara è valida per la 34^ giornata di Serie A e si svolgerà a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni: "Non è stata una settimana facile, come ho detto già dopo la partita scorsa. Lunedì sembravamo tutti tornati da un posto non bello. Da martedì in poi, questo è il miracolo del calcio e della gioventù, si è cominciato a pensare a questa partita. Penso che il lavoro fatto da tutti è stato quello di liberarci la testa e immaginare che San Siro possa essere il posto di ripartenza per un finale diverso da quello che avevamo sperato a un certo punto, ma uguale a quello che avevamo immaginato all'inizio. Difficile. Spero che sia un Benevento che interpreti la partita come ha fatto con la Juventus. Un Benevento che sa i propri limiti, ma che prova a superarli. Anche con la consapevolezza che a volte Davide batte Golia".