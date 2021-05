Milan-Benevento, Tonali: ‘Daremo il massimo per portare a casa i tre punti’

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del match Milan-Benevento, 34^ giornata di Serie A

Il Milan lotta per la Champions, il Benevento per la salvezza: "Facciamo la nostra gara, non guardiamo in faccia nessuno. Il Benevento viene qui per vincere, ma noi siamo fatti per giocare queste partite e cercheremo di vincere".