Milan-Atalanta, Leao: “Difendiamo meglio e io ho più libertà”

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023 che si disputerà alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Cerco di fare gol tutte le partite. Prima, però, contano la squadra e i tre punti. Oggi è una partita bella: sarebbe importante vincerla. Il mister ha trovato un modello di gioco diverso. Difendiamo molto meglio. Io ho più libertà di movimento. Mi sto trovando bene. Contro l'Atalanta è sempre difficile vincere, ma ci siamo allenati bene, sappiamo cosa dobbiamo fare. Speriamo di fare una bella partita". Ecco come e dove vedere Milan-Atalanta in tv o in diretta streaming >>>