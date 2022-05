Lotta scudetto, Doveri arbitrerà Cagliari-Inter | Serie A News

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare Cagliari-Inter, trentasettesima giornata di Serie A che si giocherà domenica. Ecco la sua squadra

La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la trentacinquesima giornata di campionato. In Milan-Atalanta arbitrerà Orsato, mentre sarà Daniele Doveri il direttore di gara che dirigerà Cagliari-Inter, gara in programma domenica alla Sardegna Arena alle ore 20:45. Ecco la squadra arbitrale completa.