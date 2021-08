Lega Serie A, ok all’accordo DAZN-Sky per le partite nei locali pubblici

L'assemblea di Lega ha dato il via libera all'accordo tra DAZN e Sky per trasmettere tutte le partite della Serie A nei locali pubblici

L'assemblea di Lega ha dato il via libera all'accordo tra DAZN e Sky per trasmettere tutte le partite della Serie A nei locali pubblici. L'ultimo step ora è ottenere l'autorizzazione dell'Agcom e dell'autorità della concorrenza e del mercato. L'assemblea ha pure dato l'ok per la creazione di un canale in lingua araba su YouTube in cui trasmettere 5 incontri a giornata visibili in Nord Africa e in Medio Oriente. Le gare di Serie A saranno trasmesse da Sky in locali quali bar, ristoranti e hotel. A riferirlo è 'La Gazzetta dello Sport'.