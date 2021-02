Kickest, Leao sul podio in Serie A: ecco perché

Stando a quanto riportato da Kickest, Rafael Leao è il terzo Under 23 ad aver preso parte a più gol in questa Serie A. Sono ben 17 le azioni finalizzate in rete dove c’è stato anche lo zampino del portoghese. Davanti all’attaccante del Milan ci sono lo juventino Dejan Kulusevski (22) e il bolognese Musa Barrow (29).