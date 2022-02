Lazio-Napoli 1-2, azzurri al primo posto insieme al Milan / Serie A News

È appena terminata Lazio-Napoli, partita valida per la 27^ giornata di Serie A. Gli azzurri agganciano il Milan in testa alla classifica

È appena terminata Lazio-Napoli, partita valida per la 27^ giornata di Serie A. Missione compiuta per gli azzurri, che raggiungono il Milan in testa alla classifica. La squadra di Luciano Spalletti passa in vantaggio grazie ad un bel tiro dalla distanza di Lorenzo Insigne, ma poi ci pensa Pedro a pareggiare i conti sugli sviluppi di un calcio piazzato. Quando la partita sembrava dividere la posta in palio alle due squadre, ecco che arriva il colpo da biliardo di Fabian Ruiz all'ultimo respiro a far esplodere la panchina del Napoli. I due pareggi consecutivi costano cari, adesso i rossoneri dovranno dividere il trono con il Napoli, in attesa sempre del risultato che arriverà dalla partita che l'Inter dovrà recuperare contro il Bologna. In caso di vittoria, i nerazzurri supererebbero entrambe le squadre. Questa la classifica: Milan 57, Napoli 57, Inter 55.