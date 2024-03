Il confronto tra Maurizio Sarri-Stefano Pioli in 8 contro 11 in Lazio-Milan ha un precedente: anche in quel caso a causa di un uomo a terra

Nella serata di ieri Lazio - Milan, ha regalato grandissime emozioni, seppur contrastanti, a chi ha visto il match allo stadio o dietro ad uno schermo. Nel corso della sfida, alla fine terminata 0-1 per i rossoneri con gol di Noah Okafor , è successo di tutto, a partire dal contatto tra Mike Maignan e Taty Castellanos , al gol annullato a Rafael Leao . Fino alle tante altre polemiche nei confronti dell'arbitro Marco Di Bello . A questo si aggiungono le tre espulsioni per Luca Pellegrini, Adam Marusic e Matteo Guendouzi , per un 8 contro 11 che difficilmente si vede a questi livelli. Figurarsi se c'è un precedente che ha visto coinvolti gli stessi due allenatori, nell'occasione Maurizio Sarri e Stefano Pioli .

Lazio-Milan e quel precedente del 2005 in 8 vs 11 tra Maurizio Sarri e Stefano Pioli

Eppure, come ricorda 'goal.com' il precedente esiste tra Stefano Pioli e Maurizio Sarri prima di questo Lazio-Milan. In un Modena-Pescara del 2005, infatti, ci furono tre espulsi per gli abruzzesi, con il direttore di gara che allontanò Antonio Aquilanti, Carmine Gautieri ed Emanuele Pesaresi. Quello che suscita curiosità è il fatto che in quell'occasione, come in questa, tutto nacque a seguito di un mancato fair-play dopo che un giocatore era rimasto a terra. Gautieri aveva infatti rifilato un calcio ad Asamoah Gyan, il quale non aveva fermato il gioco con un uomo del Pescara a terra. Un precedente decisamente strano e allo stesso tempo decisamente curioso.