Lazio-Milan, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Ecco come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Stefano Pioli per la partita di domani sera, all'Olimpico, tra Lazio e Milan

Enrico Ianuario

Domani sera, alle 20.45, il Milan sarà ospite della Lazio. Nonostante saranno più i tifosi ospiti che quelli biancocelesti presenti allo Stadio 'Olimpico' di Roma, i rossoneri saranno impegnati a dare una risposta concreta, in una trasferta molto insidiosa, dopo il successo dell'Inter contro la Roma. La gara sarà valida per la 34^ giornata di Serie A, con il Diavolo che vorrà ottenere un successo e rioccupare la prima posizione in classifica. Ecco, dunque, la probabile formazione di Stefano Pioli.

Confermato il 4-2-3-1 con Mike Maignan tra i pali. Difesa a quattro che verrà composta, da destra verso sinistra, da Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez, con il recuperato Alessio Romagnoli che partirà dalla panchina. Indisponibile Ismael Bennacer a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nel derby di Coppa Italia, a centrocampo agiranno Sandro Tonali e Franck Kessié. Sulla trequarti spazio, dunque, a Brahim Diaz, con Rafael Leao che partirà dal primo minuto largo sulla sinistra. A destra, invece, ballottaggio tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers, con il brasiliano in vantaggio per una maglia da titolare sul belga. Recuperati anche Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, ma sarà ancora una volta Olivier Giroud titolare al centro dell'attacco del Milan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, idea in attacco.

