Lazio-Milan, contatto Maignan-Castellanos: il pensiero di Marelli (DAZN)

L'arbitro Marco Di Bello della sezione A.I.A. di Brindisi non concede il penalty ai padroni di casa, nonostante le vibranti proteste della squadra di Maurizio Sarri e dell'intero stadio capitolino.

Per Marelli non c'è rigore: la spiegazione — Luca Marelli, ex arbitro in Serie A e opinionista per 'DAZN', ha commentato così l'episodio. "Scontro di gioco, Maignan è intervenuto sul pallone ed è poi scivolato sul terreno di gioco bagnato, andando a finire addosso a Castellanos. Non c’è nulla a mio parere che possa essere considerato punibile".

Di fatto, per Marelli, l'intervento di Maignan su Castellanos è assimilabile a quello di un portiere che, in uscita bassa, arriva sul pallone prima dell'attaccante rivale, salvo poi prenderlo in un contrasto in un secondo momento. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE della partita Lazio-Milan >>>

