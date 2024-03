Lazio-Milan, ecco tutto quello che c’è da sapere sul match dell’Olimpico

"Vogliamo cercare di rimettere in campo la prestazione prodotta nell'ultima giornata, puntando però a un risultato diverso", ha detto Mister Pioli ai giornalisti. "Dopo l'Atalanta abbiamo analizzato le situazioni positive ma anche cercato di capire perché non siamo riusciti a segnare un gol in più di loro, perché ne abbiamo avuto le possibilità. Dobbiamo essere più cinici. L'Europa è importante ma la testa è solo alla Lazio. Abbiamo una strategia, servirà portarla avanti con continuità assoluta dal punto di vista mentale".

QUI LAZIO — La Lazio arriva dal doloroso ko - in rimonta dopo il vantaggio iniziale - di Firenze. Finora quella dei biancocelesti è una stagione da andamento e rendimento irregolare: in Semifinale di Coppa Italia, agli Ottavi di Champions League (ha già vinto il primo round al cospetto del Bayern Monaco) ma in ritardo in Serie A. In campionato occupa l'ottava posizione, al momento non si qualificherebbe alle prossime competizioni europee. Il bomber nonché uomo copertina è Ciro Immobile (10 gol), in grande forma Luis Alberto e in ripresa Zaccagni; da segnalare anche Provedel in porta, l'ex Romagnoli a comandare le retroguardia, Cataldi in regia e il fattore Felipe Anderson. Nessun sorpresa nello scacchiere di Sarri - che non ha tenuto la conferenza stampa della vigilia - dove è pronto un 4-3-3 solido, di possesso e verticalizzazioni. Indisponibili Patric e Rovella, diffidato il solo Luca Pellegrini.

I NUMERI PRE-PARTITA DI LAZIO-MILAN —

L'unico precedente in Serie A tra Milan e Lazio giocato di venerdì risale al 9 settembre 2011, con Allegri a guidare i rossoneri e Reja i biancocelesti: 2-2 a San Siro, gol di Ibrahimović, Cassano, Klose e Cissé.

Il Milan è imbattuto in 12 delle 13 gare più recenti di Serie A contro avversarie del Lazio, grazie a 10 vittorie e 2 pareggi.

Nessuna squadra ha segnato più gol su sviluppo di angolo rispetto al Milan: 7 (come Inter e Juventus). La Lazio, però, è quella che ne ha concessi meno in seguito a corner: 1 (come l'Inter).

Solo contro la Roma (quattro) Leão ha servito più assist in Serie A che contro la Lazio: 3, 2 dei quali all'andata.

QUI SERIE A — A dirigere Lazio-Milan è stato designato Marco Di Bello, 42enne della sezione di Brindisi alla 161ª direzione in Serie A. Diciotto i precedenti con i rossoneri per il fischietto pugliese, nell'annata in corso Milan-Atalanta 1-2 (Coppa Italia) e Milan-Fiorentina 1-0 (Serie A). A completare la squadra arbitrale i guardalinee Meli e Alassio, il quarto ufficiale Sacchi e il VAR Di Paolo; Aureliano AVAR.

Proprio Lazio-Milan, venerdì alle 20.45, aprirà il programma della 27ª giornata di Serie A. Sabato alle 15.00 spazio a Udinese-Salernitana, alle 18.00 Monza-Roma e alle 20.45 Torino-Fiorentina. Domenica, poi, alle 12.30 Hellas Verona-Sassuolo, alle 15.00 Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce, alle 18.00 Atalanta-Bologna e alle 20.45 Napoli-Juventus. Lunedì, infine, alle 20.45 Inter-Genoa.

Questa la classifica attuale: Inter 69; Juventus 57; Milan 53; Bologna 48; Atalanta 46; Roma 44; Fiorentina 41; Lazio e Napoli 40; Torino e Monza 36; Genoa 33; Empoli 25; Lecce 24; Udinese e Frosinone 23; Hellas Verona, Sassuolo e Cagliari 20; Salernitana 13. LEGGI ANCHE: Milan, aspettative, Leao e non solo. Ecco le parole di Okafor

