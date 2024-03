Ecco, di seguito, i convocati di Maurizio Sarri in vista della sfida di questa sera tra Lazio e Milan, valevole per la 27^ giornata di Serie A

Ecco il comunicato emesso dal sito ufficiale della Lazio in merito ai convocati di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro il Milan. Ritorno importante per il club biancoceleste quello di Mario Gila, mentre sono ancora assenti due giocatori altrettanto forti come Patric e Nicolò Rovella.