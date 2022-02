L’Atalanta è il settimo club di Serie A di proprietà statunitense | News

L'Atalanta ha ceduto il 55% delle quote ad un gruppo di investitori statunitensi: diventa così il settimo club di proprietà USA

Nuova proprietà statunitense in Serie A. Nella giornata di ieri l'Atalanta ha comunicato la cessione del 55% delle quote di 'La Dea srl' ad un gruppo di investitori statunitensi capitanati da Stephen Pagliuca. Si tratta del Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, società con sede a Boston specializzata in acquisizioni, private equity, venture capital, credito, public equity, immobiliare. I bergamaschi, dunque, diventano il settimo club statunitense nel campionato italiano. In Serie A, infatti, oltre ai nerazzurri ci sono Milan (Elliott), Roma (Friedkin), Fiorentina (Commisso), Spezia (Platek), Venezia (VFC Newco 2020 LLC) e Genoa (777 partners).