La Lazio di Lotito e il caos tamponi: ecco le richieste della Procura | News

La Procura della FIGC ha avanzato le sue richieste per per punire la Lazio di Claudio Lotito, coinvolta nel caos tamponi

Novità importanti per la Lazio. La Procura della Figc, come riportato da gazzetta.it, non ha chiesto alcun punto di penalizzazione al club biancoceleste. Davanti al Tribunale Federale, il procuratore Giuseppe Chinè ha chiesto che la Lazio venga punita con un'ammenda da 200 mila euro. Chiesta inoltre una pesante inibizione di 13 mesi e 10 giorni al presidente Claudio Lotito per "non aver provveduto a far rispettare o comunque non aver vigilato sul rispetto delle norme". 16 mesi di inibizione per il medico Ivo Pulcini e il dottore Fabio Rodia.