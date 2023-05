Juventus-Milan, Calabria: “Non si può vincere lo Scudetto ogni anno”

Sulla qualificazione del Milan in Champions League : "Volevamo chiudere la storia in questa giornata, ce la siamo meritata, siamo contenti. Quello che succede agli altri ci interessa relativamente. Rimaniamo focalizzati su di noi, sul lavoro che facciamo e che proponiamo da inizio anno. Questa è la chiusura di un cerchio di una stagione altalenante sotto molti punti di vista, ma è una giusta conclusione".

Su come giudica la stagione rossonera: "La Champions ti toglie tanto, è una competizione talmente importante che mentalmente e fisicamente ti toglie qualcosa in campionato. In certe partite abbiamo patito un po', ma dobbiamo andare a vedere quello che è successo quest'anno. Mike Maignan fuori tanto, molti giocatori fuori, io sono stato fuori vari mesi. In campionato abbiamo fatto quello che dovevamo, non si può vincere lo Scudetto ogni anno. Abbiamo fatto i complimenti al Napoli che ha fatto una stagione incredibile. Siamo arrivati in Champions League è alla fine è stata una stagione positiva".