Juventus-Milan 1-0: la sblocca Morata dopo quattro minuti | News

La Juventus passa in vantaggio con Alvaro Morata. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo del Milan, i bianconeri ripartono in contropiede con Dybala che lancia Morata spedito verso la porta rossonera. Una volta arrivato davanti a Maignan, l'attaccante spagnolo insacca il pallone alle sue spalle con un delizioso pallonetto. 1-0 per i padroni di casa dopo quattro minuti di gioco.