Juventus-Frosinone 3-2: Rugani al 95′ regala la vittoria ai bianconeri

Un gol di Daniele Rugani al 95' consente alla Juventus di battere il Frosinone per 3-2 all'Allianz Stadium nel 'lunch match' di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri torna al successo dopo un periodo scuro e lo fa con il pathos, ovvero battendo per 3-2 il Frosinone di Eusebio Di Francesco all'Allianz Stadium proprio all'ultimo istante.

Juventus-Frosinone 3-2: Rugani, gol 'last minute'

Pronti-via e i bianconeri sono già in vantaggio con Dušan Vlahović, abile a girare in rete un cross dalla destra di Weston McKennie. Gli ospiti, però, non demordono e poco prima del quarto d'ora trovano il pareggio con un colpo di testa di Walid Cheddira, bravo a girare alle spalle di Wojciech Szczęsny un traversone - sempre dalla destra - di Nadir Zortea.