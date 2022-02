Di Caro: “Juventus, la Champions è obbligatoria. Milan, stai attento”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro, nel suo editoriale, parla del Milan e dei grandi acquisti della Juventus

Andrea Di Caro, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul calciomercato appena concluso. La Juventus grande protagonista con il colpo Vlahovic, mentre il Milan ha ingaggiato Lazetic dalla Stella Rossa. Ecco cosa ha scritto: "Per chi scrive l’Inter resta stra-favorita e rafforzata dall’acquisto di Gosens, titolare di fascia appena avrà riacquistato la forma, e completata in attacco da Caicedo che, in assenza dell’infortunato Correa, offre a Inzaghi una carta in più in panchina. Troppo distante la Juve per pensare adesso a una clamorosa rimonta. Di certo però il colpo Vlahovic è sensazionale: capocannoniere del campionato, nessuno ha segnato quanto lui nel 2021, conosce già tutto del nostro calcio e con lui Allegri non solo ha un top-bomber che sa fare tutto, ma può anche cambiare modulo sfruttando due punte (lui e, più decentrato in fascia, Morata) e un trequartista (Dybala). In più a centrocampo ecco i centimetri e i muscoli di Zakaria. A Max non manca nulla ora per centrare una quasi “obbligatoria” zona Champions"