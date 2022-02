Juventus, Agnelli accusato di aver contabilizzato plusvalenze fittizie | News

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, sarebbe stato accusato per aver contabilizzato delle plusvalenze fittizie

L'edizione odierna de 'La Stampa' ha riportato ha riportato le accuse degli investigatori federali in merito al caso plusvalenze. Riguardo la Juventus di Andrea Agnelli, secondo il quotidiano i bianconeri avrebbero, da marzo 2019 a marzo 2021, 'contabilizzato plusvalenze fittizie per 60,3 milioni di euro'. Plusvalenze generate da 32 operazioni effettuate prima da Fabio Paratici, oggi al Tottenham, poi da Federico Cherubini. Ad Agnelli, invece, viene contestato di 'aver sottoscritto e approvato le situazioni trimestrali nel lasso di tempo preso in considerazione' e di aver 'approvato le stesse senza aver espresso dissenso a quelle irregolarità idonee ad alterare i conti sociali'.