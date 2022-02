Inter-Milan, Pioli: “La squadra non molla mai. Vittoria che dà convinzione”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Inter-Milan, partita del 24° turno della Serie A 2021-2022

Sulla partita: “È vero che nel primo tempo l’Inter ha avuto più occasioni, mi porto dietro il coraggio dei miei giocatori che non hanno avuto paura di affrontare avversari forse anche superiori. Ribaltare una partita così difficile, forse non nel nostro momento migliore. Mi spiace ricordarlo ma la nostra unica sconfitta dell’anno nuovo non è arrivata solo per demeriti nostri. Oggi accettare l’uno contro uno in spazi aperti è una grande soddisfazione, vedere che la squadra anche in difficoltà mantenga questo spirito è una soddisfazione importante. Vedere andare sotto in una partita così importante, reagire così e vincere così contro un avversario così forte mi rende molto orgoglioso”.